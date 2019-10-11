Дерзкое ограбление в Тернопольской области: введен план-перехват "Сирена"

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Оперативный план "Сирена" введен на территории Тернопольской области. По тревоге подняли весь личный состав полиции. Оперативники устанавливают местонахождение подозреваемых в ограблении. Последние передвигаются на автомобиле Audi.



"11 октября в 3:46 в дежурную часть Гусятинского отделения полиции поступило сообщение о преступлении в городе Хоростков. Владелица ювелирного магазина сообщила, что в 3:19 трое неизвестных мужчин в масках, угрожая охраннику фирмы убийством, вырвали тросом с помощью автомобиля решетку из металлопластикового окна и похитили ценные вещи. Вынести сейф с драгоценностями ворам не удалось", – информируют в полиции.



С места происшествия подозреваемые направились в сторону села Сухостав Гусятинского района Тернопольской области.



Приметы злоумышленников: одеты в темную одежду, передвигаются на автомобиле марки Audi, частичный номерной знак ВО 86 **, серебряного цвета.



Работники полиции обращаются к жителям города и области, если вы заметили похожий автомобиль, сообщайте по телефонам (0352) 27-12-28, 0677047884, 0676547619. Анонимность гарантируется.

Напомним, недавно в Ровенской области задержали грабителей-иностранцев.

Напомним, недавно во Львове правоохранители задержали серийного грабителя. 21-летний юноша грабил людей в отделениях банков.

Ранее сообщалось, что во Львове пока хозяева спали, грабитель принимал душ в их квартире. Мужчина влез через окно в квартиру на первом этаже, выгреб все продукты из холодильника и одежду из шкафа, сложил награбленное и пошел мыться.

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