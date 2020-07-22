"Десять часов в автобусе с сумасшедшим": Аваков рассказал о состоянии освобожденных заложников

Всего в автобусе находились 13 человек

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о самочувствииосвобожденных в Луцке заложников, подчеркнув, что люди находятся в нормальном состоянии, раненых среди них нет.

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"Сейчас все люди здесь, осматривают каждого. Их кормят, дают воду. Задают вопросы, связываются с близкими. Они должны дать первичные показания. Сейчас это все будет сделано... Просидели десять часов под палящим солнцем в автобусе с сумасшедшим рядом. А так люди в нормальном состоянии. Раненых нет", - сообщил он на брифинге.

По словам министра, всего в захваченном автобусе находилось 13 человек.

Напомним, что вечером 21 июля в Луцке в ходе совместной операции МВД и СБУ правоохранителям удалось обезвредить Максима Кривоша, который целый день удерживал заложников в автобусе, и освободить людей. От СБУ операцией руководил первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий.

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Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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