Українська
$ 27,66
31,67
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

"Десять часов в автобусе с сумасшедшим": Аваков рассказал о состоянии освобожденных заложников

22 июля, 00:14

Елена Вус Елена Вус

Всего в автобусе находились 13 человек

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о самочувствииосвобожденных в Луцке заложников, подчеркнув, что люди находятся в нормальном состоянии, раненых среди них нет.

Реклама

"Сейчас все люди здесь, осматривают каждого. Их кормят, дают воду. Задают вопросы, связываются с близкими. Они должны дать первичные показания. Сейчас это все будет сделано... Просидели десять часов под палящим солнцем в автобусе с сумасшедшим рядом. А так люди в нормальном состоянии. Раненых нет", - сообщил он на брифинге.

По словам министра, всего в захваченном автобусе находилось 13 человек.

Напомним, что вечером 21 июля в Луцке в ходе совместной операции МВД и СБУ правоохранителям удалось обезвредить Максима Кривоша, который целый день удерживал заложников в автобусе, и освободить людей. От СБУ операцией руководил первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий.

В тренде
Трагедия на украинском курорте: в Затоке водным скутером убило мужчину

Для обеспечения безопасности украинцев руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории девяти областей.

Реклама

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео МВД Арсен Аваков состояние Луцк освобождение автобусы захват заложников

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Только окончила второй курс: во Львовской области от COVID-19 умерла 20-летняя студентка (фото)
Только окончила второй курс: во Львовской области от COVID-19 умерла 20-летняя студентка (фото)Запад
Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)
Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)Запад
Захват заложников в Луцке: появилось видео, как террорист зашел в автобус
Захват заложников в Луцке: появилось видео, как террорист зашел в автобусЗапад
Захват заложников в Луцке: соцсети заблокировали аккаунт террориста
Захват заложников в Луцке: соцсети заблокировали аккаунт террористаЗапад
Отомстил за сына: появилось видео драки со стрельбой в Черновцах
Отомстил за сына: появилось видео драки со стрельбой в ЧерновцахЗапад
"Превышение полномочий": патрульными, задержавшими с наручниками пенсионера, займется ГБРЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять