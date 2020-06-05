Десятки маршруток заблокировали движение в центре Львова: что произошло

Во Львове у здания областной государственной администрации собрались на протест сотрудники местных маршруток, требуя обеспечить им нормальные условия работы.

Как сообщил в своем Facebook Святослав Товстыга, движение по улице Винниченко, где расположены Львовская ОГА и областной совет, перекрыто, возможны заторы в центральной части города.

"Шесть тысяч работников автотранспортных предприятий Львовщины намерены послать своих представителей для мирного пикета. Люди уже который месяц на карантине, уже тратят последние запасы и терпение", - говорится в обращении перевозчиков.

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Кроме того, по словам перевозчиков, их нелегальные "коллеги" продолжают "развивать свои опасные рейсы, возможно, при молчаливом попустительстве власти".

"Только в районе Стрыйского автовокзала во Львове ежедневно курсирует около полусотни "левых" рейсов. Могут ли там заразиться люди, вопрос риторический. Излишне говорить, что налогов с таких "бусов" государство и близко не видит, в отличие от легальных перевозчиков региона", - говорится в заявлении.

Кроме того, профсоюзы автотранспорта Львовской области опасаются, что отрасль может оказаться на грани выживания из-за нехватки рабочей силы, "ведь опытные шоферы вынуждены искать себе другую работу, и ценные кадры покидают предприятия".

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"Чем это угрожает – видим на примере невежи, который вытолкал бабушку из салона автобуса. Кстати, перевозчики решительно осуждают действия таких "водителей"! В профсоюзах отмечают, что водителей автобусов лишили конституционного права на труд, а пассажиров – конституционного права на свободу передвижения", - подчеркнули авторы обращения.

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Многие шоферы признались, что слышали даже угрозы от людей, которые озлоблены и обвиняют перевозчиков в том, что транспорт не курсирует.

В связи с этим перевозчики предупредили, что будут пикетировать комиссию по вопросам чрезвычайных ситуаций, которая будет решать вопрос продления карантина в городе и области.

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"Хотим слышать чиновников в живую! Ведь сейчас они не считают необходимым хотя бы коммуницировать с АТП", – подчеркнули в профсоюзах.

Также в заявлении изложены требования перевозчиков:

- разрешить работу транспорта, гарантировать водителям право на труд, а пассажирам – свободу передвижения;

- ввести представителя транспортников региона в состав областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, решение о транспорте не принимать без переводчиков;

- наконец "увидеть" опасную работу нелегалов-перевозчиков, которые не только не гарантируют безопасность перевозок и выплату налогов, но и криминализуют рынок транспорта, что и показала стрельба в Броварах.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиции известны паспортные данные более 60 участников произошедшего, а спикер полиции Киевской области Виталина Грохольская допустила, что столько же человек и может быть в итоге задержано.

Также мы писали об обысках у участников перестрелки в Броварах. При этом в полиции заявляли, что причиной стрельбы стали "разборки" перевозчиков.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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