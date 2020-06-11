Десятки сломанных деревьев и потоп: Львов атаковала стихия

Порыв ветра сбил во Львове 34 дерева, пять из которых упали на машины.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Львова.

"Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 7 наводнений на главных улицах. Известно о 6 обрывах в сетях наружного освещения", – говорится в сообщении.

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Кроме того, три повреждения были зафиксированы в сети "Львовэлектротранс", электротранспорт в городе по-прежнему не работает, и ремонтные работы продолжаются.

Жители города просят сообщать обо всех чрезвычайных ситуациях на городскую телефонную линию 15-80.

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В четверг сильная гроза прошла над Львовом с градом и сильным ветром. Ранее синоптики предсказывали порыв ветра до 20 метров за секунду.

Видео: tvoemisto.tv

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Напомним, что несколько дней назад в Днепре выпал огромный град и прошел мощный ливень. К счастью, град шел недолго и не успел натворить больших бед. Но в первые минуты непогоды градины достигали размера крупного перепелиного яйца. Гроза прошла над всем городом, но в разных районах – по-разному.

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