Во Львовской области дети отравились угарным газом в школе
Две 12-летние девочки были госпитализированы
В одной из школ Львовской области угарным газом отравились дети. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА
В селе Тейсаров Жидачевского района с жалобами на плохое самочувствие из-за возможного отравления в помещении местной школы обратились две ученицы 2007 года рождения. Одна из пострадавших в удовлетворительном состоянии госпитализирована в Жидачевскую ЦРБ, вторую доставили в одно из медучреждений города Стрый.
Аварийной бригадой "Львовгаза" была временно прекращена подача газа в газовую печки в 6-м классе. По результатам проверки газоснабжения в других классах нарушений не выявлено, учебный процесс не прекращался. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что во Львове погибли трое киевлян от отравления угарным газом. Еще двух человек госпитализировали.
Также мы писали о трагедии в Ивано-Франковске, где во время пожара погибла семья из шести человек.
Кроме этого, в Шумске Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.
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