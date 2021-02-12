Девочка из Львовской области за четыре дня стала популярным YouTube-блогером: видео

YouTube-канал девочки из Львовской области стал безумно популярным всего за четверо суток. Именно за такое время количество подписчиков увеличилось с десяти до двух десятков тысяч. О таком мечтают многие блогеры.

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При этом в сам канал никто не вложил ни копейки, а помогло – обычное объявление на столбе.

Лист бумаги, приклеенный скотчем к столбу. В объявлении детским почерком написан призыв подписаться на YouTube-канал. Это объявление по дороге на почту заметила София.

Девушка сфотографировала и опубликовала призыв поддержать канал в Twitter.

Понять, кто из односельчан Софии, является автором канала оказалось непросто. Но "Сегодня" звезду разыскали. Точнее – ее родителей. Семья живет в селе Зимняя Вода.

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Сама звезда – 10-летняя Виталина. Скромная и застенчивая. Не надеялась на такую славу, поэтому на камеру говорить не хочет.

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Вести канал Виталине помогает 15-летний брат. Родители увлечение дочери одобряют.

Во время карантина девочка решила популяризировать видео. Написала 4 объявления и расклеила по дороге в школу.

За первый месяц рекламы добавились лишь три новых подписчика, а после распространения объявления в соцсетях девочка проснулась звездой.

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Однако родители тщательно следят за каждым видео и комментариями.

Видео: Сегодня

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