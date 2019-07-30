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Девочка с Прикарпатья стала жертвой змеиной атаки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-07-30T11:36:00+03:00 Запад Состояние тринадцатилетней потерпевшей - средней степени тяжести

В ночь на 30 июля, около 1:40, в Турковскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести госпитализировали 13-летнюю жительницу райцентра Долина Ивано-Франковской области. Девочку, которая находилась в селе Хащив Львовской области, в правую стопу укусила змея.

"Самая распространенная ядовитая змея в нашей области – гадюка обыкновенная. Окраска ее чрезвычайно изменчива – от светло-серого до медно-красного и черного с темным ромбическим рисунком на спине. Обычно гадюки обитают на опушках, лесных полянах, поросших кустарником оврагах и балках", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

С гадюкой можно встретиться во время отдыха на природе, похода в лес, на сенокосе и даже во время работы на приусадебном участке. Но змея никогда не нападает первой.

Напомним, во Львовской области в ночь на 29 июля, около 2:46 в реанимационное отделение Сколивской центральной районной больницы поступила 13-летняя жительница села Завадка с диагнозом – укус змеи левой руки.

Напомним, недавно, 21 июля, во Львовской области в реанимацию Сколевской ЦРБ в состоянии средней степени тяжести доставили ребенка. У 9-летней девочки медики диагностировали "укус змеи в область левой стопы". Как оказалось, змея атаковала школьницу на дороге в село Каменка Сколевского района.

Ранее во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. После того, как ее атаковала змея, малышка прожила еще три дня.

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