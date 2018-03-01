Девушка из Закарпатья продала себя за полторы тысячи

На Закарпатье 19-летняя девушка вместе с подругой организовала маленький "бизнес", предлагая мужчинам интимные услуги через сайты знакомств.

Как оказалось, жительница Свалявского района назначала клиентам встречи в одном из отелей райцентра, ей помогала 43-летняя знакомая.

"Обе женщины прибыли в отель для предоставления услуг интимного характера двум клиентам и получили за это по 1500 гривен. Договаривалась о встрече, брала деньги и проводила все подготовительные работы 19-летняя девушка", – сообщает полиция Закарпатья.

По данному факту открыто уголовное производство (сводничество для разврата). Деньги полиция изъяла как вещественное доказательство. На 43-летнюю женщину составили админпротокол (занятие проституцией). Полиция проверяет причастность этих женщин к другим подобным правонарушениям. Следствие по делу продолжается.

Напомним, недавно полицейские ликвидировали одну из крупнейших сетей борделей в столице и Киевской области. Сеть борделей, в которой предоставлялись различные сексуальные услуги, функционировала на протяжении трех лет. Кроме этого, там клиентам сбывали наркотические средства "метадон" и "амфетамин".

Ранее сообщалось, что во Львове и Харькове были разоблачены публичные дома, которые были завуалированы под стриптиз-клубы, Во время обысков задержали более 110 молодых девушек, большинство из которых оказывали сексуальные услуги за деньги.