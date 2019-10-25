Дифтерия на Закарпатье: 100 доз сыворотки от дифтерии пришлют из Индии

/ Фото: Facebook

В Ужгороде заболевшие дифтерией студенты чувствуют себя намного лучше и находятся на стадии выздоровления. Об этом сообщают в УжНУ.

Сейчас в университете введены ограничительные мероприятия в трех факультетах медицинского направления: медицинском, медицинском №2 и стоматологическом. В университетских общежитиях развернули три пункта, где можно бесплатно вакцинироваться. Также прививки делают в медпункте главного корпуса УжНУ.

Кроме этого, известно, что ни один врач или чиновник не подтвердил тот факт, что студенты-иностранцы "привезли" инфекцию из заграницы. Напротив, известный врач-инфекционист Виктор Петров, который первым обследовал больных, заметил, что болезнь имеет штамм местного происхождения.

Реклама

По данным медиков, прививки против дифтерии уже получили около 50% жителей города, в том числе и детей. Для выработки общественного иммунитета привитыми должны быть 95-97% жителей. Уже в начале следующей недели в Ужгород поступят 100 доз сертифицированных противодифтерийных сывороток – университет обратился с официальным письмом в посольство Индии.

Добавим, что прививки против дифтерии нужно делать в 16, 26 и каждые последующие 10 лет. Процедура является бесплатной.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде иностранный студент обратился в частную клинику с жалобами на боль в горле. Врачи сделали анализы, и у него обнаружили дифтерию.

Также мы писали, что в областном центре Закарпатья – вспышка дифтерии, которую в Ужгороде в последний раз фиксировали 10 лет назад.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама