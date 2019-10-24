Дифтерия на Закарпатье: диагноз подтвердили у студента из Индии

Как заверяют медики, в Украине имеется и сыворотка, и вакцина от этой болезни

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Диагноз "дифтерия" подтвердился лабораторно у 23-летнего индийского студента Ужгородского медицинского университета. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Врачи обследовали 123 человека из числа контактных лиц, среди восьми из них выявлен рост дифтерийной палочки без клинических признаков. Ни один из пациентов не требует введения сыворотки через легкое течение болезни.

Добавим, что в Украине в данный момент имеется более 190 флаконов сыворотки от дифтерии, предоставленных в качестве гуманитарной помощи ВОЗ, и они распределены по всем областям.

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Что касается вакцинации, то в Закарпатской области средний уровень против дифтерии составляет всего 44%, в средний показатель по Украине – 52%. Прививки от дифтерии детям можно сделать бесплатно вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС. Также имеется бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых.

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По состоянию на 1 сентября 2019 в Украине есть 1,79 млн доз вакцины АКДС, 178 тысяч доз АДС и 5,4 млн доз АДС-М.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде иностранный студент обратился в частную клинику с жалобами на боль в горле. Врачи сделали анализы и у него обнаружили дифтерию.

Также мы писали, что в областном центре Закарпатья – вспышка дифтерии, которую в Ужгороде в последний раз фиксировали 10 лет назад.

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