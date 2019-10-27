Дифтерия в Украине: в Ужгород привезли сыворотки из трех областей

В Ужгород доставили еще восемь флаконов дифтерийного антитоксина. Спецтранспортом по три сыворотки привезли из Львовской и Черновицкой области, еще две дал Ивано-Франковск. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Закарпатсьской областной государственной администрации (ОГА) Елизавета Биров.

Еще 100 флаконов пришлют из Индии.

"Сейчас проверяется наличие регистрации этого препарата в Украине. Если он будет отвечать всем требованиям, то уже 30 октября его доставят самолетом в Ужгород. Сейчас состояние больных дифтерией стабильное, новых случаев заболевания не выявлено", – говорится в сообщении Закарпатского областного центра здоровья.

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Напомним, что накануне на опасную инфекционную болезнь заболели 15 студентов УжНУ. Все они госпитализированы в областную инфекционную больницу. Ситуация находится под постоянном контролем Минздрава Украины, Закарпатской ОГА и департамента здравоохранения Закарпатской ОГА.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде иностранный студент обратился в частную клинику с жалобами на боль в горле. Врачи сделали анализы, и у него обнаружили дифтерию.

Также мы писали, что в областном центре Закарпатья – вспышка дифтерии, которую в Ужгороде в последний раз фиксировали 10 лет назад.

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