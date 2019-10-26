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Дифтерия в Украине: заболевание подтвердили в еще одном регионе

26 октября, 17:44

Болезнь обнаружена у жителя Тернопольской области

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: freepik.com

В Украине медики обнаружили опасную болезнь – дифтерию – у жителя Тернопольской области. Ранее этот диагноз поставили студентам в Ужгороде, а также школьнику в Киеве.

Новый случай заболевания отмечен у 47-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Как стало известно, заболевший мужчина проживает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей, и он обратился за помощью к врачу.

По данным Минздрава, человек контактировал с тремя лицами, в том числе с одним ребенком. По месту его жительства 21 октября была проведена дезинфекция.

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Согласно сообщению, человек привился от дифтерии в 2017 году, но данных о наличии предыдущих обязательных восьми прививок по возрасту нет.

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"Прививка от дифтерии формирует антитоксический иммунитет, который защищает от тяжелого течения болезни. Вакцинация 2017 года сформировала достаточный уровень антитоксического иммунитета, что не позволило развиться тяжелым осложнением", – отметили в ведомстве.

Минздрав отмечает, что прививки от дифтерии рекомендуются Календарем профилактических прививок детям и взрослым каждые 10 лет после 16-летнего возраста. Вакцинироваться можно у своего семейного врача.

Напомним, мы уже писали о том, что важно знать про опасную болезнь – дифтерию: главные симптомы, как лечить и какие прививки делать.

Ранее мы также сообщали о вспышке кори в Киеве и выясняли, сколько именно людей заразились этой инфекцией.

Отметим, что мощная вспышка дифтерии произошла на Закарпатье. Угрожает ли инфекция всей стране – смотрите в нашем сюжете:

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Минздрав заболевание тернопольская область дифтерия

Источник: Сегодня

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