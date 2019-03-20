Дикие кабаны устроили ДТП на трассе Киев – Чоп
Без потерь не обошлось
Возле Львова стадо кабанов на автодороге международного значения стало причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого был поврежден легковой автомобиль. При этом двое животных погибли на месте происшествия.
Как сообщил координатор общественной организации "Варта-1", которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, дорожно-транспортное происшествие на международной трассе Киев – Чоп произошло вчера, 19 марта, в селе Деревач Пустомытовского района.
"В 23.30, в селе Деревач стадо кабанчиков перебегало дорогу и один автомобиль влетел в это стадо. Вследствие ДТП у Renault Duster разбит перед автомобиля, два кабанчика погибли. Полиция на месте происшествия оформила ДТП", – отметил Зинкевич.
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