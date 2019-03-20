Дикие кабаны устроили ДТП на трассе Киев – Чоп

Без потерь не обошлось

Дикие кабаны устроили ДТП на трассе Киев – Чоп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a27/9c5/5c8a279c538c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a27/9c5/5c8a279c538c4.jpg 2019-03-20T09:42:00+02:00 Запад Без потерь не обошлось

Возле Львова стадо кабанов на автодороге международного значения стало причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого был поврежден легковой автомобиль. При этом двое животных погибли на месте происшествия.

Как сообщил координатор общественной организации "Варта-1", которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, дорожно-транспортное происшествие на международной трассе Киев – Чоп произошло вчера, 19 марта, в селе Деревач Пустомытовского района.

"В 23.30, в селе Деревач стадо кабанчиков перебегало дорогу и один автомобиль влетел в это стадо. Вследствие ДТП у Renault Duster разбит перед автомобиля, два кабанчика погибли. Полиция на месте происшествия оформила ДТП", – отметил Зинкевич.

Как сообщалось, в Миргороде Полтавской области забежавший в город дикий кабан атаковал двух женщин на улице.

В Черниговской областитрое охотников были госпитализированыпосле того, как отведали мяса дикого кабана.

В Японии дикий кабан ворвался в школу, напугав детей и учителей.

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