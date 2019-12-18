Дикие кабаны вышли на прогулку по центру Львова

В центре Львова заметили диких кабанов, которые гуляли по парку, при этом животные не проявляли страха перед людьми. Журналисты "Сегодня" узнавали, откуда кабаны взялись в зеленой зоне города.

Как пара диких кабанов разгуливает совсем близко от жилых домов по парку "Вознесение", – заметил водитель, который проезжал мимо, и сообщил об этом в социальной сети, а другие львовяне начали активно комментировать этот пост, заявляя, что также видели диких зверей.

"Было так, что я шла, внимание было в телефоне, и не обращала внимание, что есть вокруг. Услышала визг, подняла голову. Передо мной, где-то метрах в двух, появился сначала один, за ним сразу второй. Побежали вверх. Сначала я не поняла, что вообще происходит, а потом, когда до меня дошло, кто это был, то потом уже испугалась", – рассказала работница парка "Вознесение" Анастасия Монтянова.

"Почти под каждым деревом есть следы того, как они копали. Вот там, вверху, копали", – рассказал другой сотрудник парка.

Кроме пары взрослых кабанов, работники парка видели и одного поросенка. От места, где гуляли животные, до центра Львова – 20 минут пешком. Но тянется парк на более чем 300 гектаров и граничит с Винниковским лесом. Оттуда, предполагают, и прибежали кабаны.

"Это, скорее всего, из-за того, что открылся охотничий сезон. Массовые охоты в Украине, и они просто сбежали оттуда. Их, возможно, даже охотничьи собаки загнали ближе к домам, и они заблудились и зашли сюда", – предположил работник парка Орест Залипский.

Свидетели отмечают, что людей кабаны не боятся, и не ведут себя агрессивно. Все же в парке не советуют подходить к ним очень близко и, тем более, не пытаться прогнать. Это может спровоцировать зверей защищаться.

Стоит отметить, что кабаны могут не только порадовать путешественников, но и нанести "ущерб" на 22 тысячи долларов. Например, когда они разносят кокаин по лесу и подставляют наркоторговцев. Так новости "Сегодня" ранее писали о том, как в лесу итальянской провинции Тоскана эти животные раскопали и уничтожили тайник с кокаином.

А еще недавно мы сообщали о том, что в центре Черновцов поймали дикого кабана, который шел к университету. Животное в течении суток гуляло по городу, его замечали в разных местах. Перед тем, как поймать животное, в него попали двойной дозой транквилизатора, поскольку вепрь был очень возбужденным. В соцсетях потом "на полную" обсуждали это событие, и люди были искренне рады, что никто не пострадал.

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