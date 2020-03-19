Диктуют правила карантина: во Львове и Черновцах ездят авто с громкоговорителями (видео)

Во Львове будет ездить шесть таких машин

Во Львове и Черновцах начали ездить автомобили с громкоговорителями, через которые граждан будут информировать о карантине в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили на сайтах городских советов.

Уточняется, что специальная машина с громкоговорителем объезжает микрорайоны города и сообщает, как соблюдать правила карантина. Такое оповещения в Черновцах и Львове будут ежедневным.

"Ежедневно по городу будет ездить машина коммунального предприятия "Черновцыводоканал" с громкоговорителем. В микрорайонах и на улицах города для черновчан звучит информация по предотвращению заражения коронавирусом, меры личной гигиены, соблюдение необходимых правил в период чрезвычайной ситуации. Также жителей информируют о мерах, которые внедряются в городе для недопущения распространения вируса", – написали на сайте Черновицкого горсовета.

"С сегодняшнего дня такие информационные машины будут ездить по всем районам Львова. Очень важно, чтобы пожилые люди оставались дома. Позаботьтесь о ваших родителях и бабушках/дедушках" – написал мэр Львова Андрей Садовый.

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В пресс-службе мэрии уточнили, что всего по городу будет ездить шесть таких автомобилей.

Напомним, сейчас во Львовской области медики проверяют на коронавирус 26 человек.

Кроме того, стало известно о том, как переносят коронавирус пациенты в Черновцах. В их числе также оказались и дети.

Также смотрите, как полиция ловит нарушителей карантина:

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