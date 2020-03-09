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Дипломат пытался перевезти контрабанду сигарет: спрятал в дорогой иномарке

9 марта, 17:37

Татьяна Очеретяна

Чтобы достать пачки, пришлось разрезать обшивку автомобиля

На границе с Венгрией пограничники задержали дипломата, который пытался переместить контрабанду из Украины. Об этом сообщает Государственной пограничной службы Украины.

Так, пограничники пресекли перемещение партии табачных изделий через пограничный пункт пропуска "Тиса" Чопского отряда.

"Контрабандные сигареты нашли в конструктивных полостях легкового автомобиля "Audi" немецкой регистрации. Водитель транспортного средства, гражданин Республики Гвинея-Бисау, предоставил на контроль дипломатический паспорт", - говорится в сообщении.

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Во время осмотра пограничники и таможенники обнаружили в автомобиле иностранца около 1500 пачек сигарет с акцизными марками Украины. Их спрятали в специально изготовленном тайнике в заднем бампере и в сиденьях автомобиля. Чтобы добраться до тайников, правоохранителям пришлось демонтировать декоративную обшивку и дополнительные каркасы, под которыми замаскировали табак.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

Напомним, ранее мы сообщали, что контрабандисты стали все чаще пытаться переправлять свои товары через границу по воздуху.

Кроме того, на Закарпатье нашли партию сигарет под днищем поезда. Товар изобретательные преступники пытались провезти в Венгрию.

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