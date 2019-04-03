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Директора свалки, пойманного на миллионной взятке, могут отпустить под залог

Сегодня, 17:30

Руководителю ЛКП "Збыранка", требовавшему почти пять миллионов гривен, разрешают выйти на свободу за 405 тысяч

Фото: СБУ
Директора свалки, пойманного на миллионной взятке, могут отпустить под залог //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4c2/d37/5ca4c2d371e24.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4c2/d37/5ca4c2d371e24.jpeg Запад Руководителю ЛКП «Збыранка», требовавшему почти пять миллионов гривен, разрешают выйти на свободу за 405 тысяч


Галицкий районный суд Львова избрал начальнику свалки, который требовал 4,7 миллиона гривен, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 405 тыс. гривен залога. Кроме этого, фигуранта отстранили от должности.

"Такие неправомерные действия мужчины квалифицировали по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", – сообщают в прокуратуре.

В настоящее время, досудебное расследование продолжается. За совершенное злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы, и конфискация имущества.

Ранее сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

Оперативники СБУ установили, что директор организовал схему по фиктивной поставке извести на станцию очистки фильтрата Грибовичской свалки. Он требовал от местного предпринимателя деньги за признание его победителем открытых торгов и подписание с договора поставки извести с последующей фальсификацией бухгалтерской документации за условно поставленную продукцию.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке, что возле Львова, произошел масштабный пожар.После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор.

Ранее мы писали, что  с Грибовичской свалки продолжают вывозить токсичные отходы переработки нефти – кислые гудроны. По уровню опасности, как сообщают экологи, это вещество уступает только радиоактивным:

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Тег суд, взятка, Львов, свалка

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