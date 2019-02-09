Для львовянки поездка в маршрутке закончилась переломом ноги

Пожилая женщина во Львовской области переломала ногу, выходя из маршрутки

Для львовянки поездка в маршрутке закончилась переломом ноги 2019-02-09T19:49:54+02:00 Запад Пожилая женщина во Львовской области переломала ногу, выходя из маршрутки

Во Львовской области поездка 81-летней пенсионерки в маршрутке закончилась переломом бедра – женщина собиралась выйти из автобуса, когда водитель резко двинул машину, а потом даже не вышел помочь бабушке, которая лежала на асфальте.

Пассажирка ехала из райцентра на рынок, а оказалась в больнице. По словам пострадавшей, она выпала из маршрутки и во всем винит водителя, который не дождался, когда женщина не выйдет из салона.

"Я одну ногу на ступеньку, одна на земле. А другая еще на ступеньке, а он автобусом двинулся, а я упала. Как раз тротуар", – вспомнила пострадавшая Стефания Садовая.

Скорую вызвали прохожие, а не шофер. В больнице сразу заметили, что у пенсионерки перелом бедра.

"Заметил подозрение, что там что-то произошло в правом тазовом суставе. Сразу на рентген. Сделали снимок, увидел, что там перелом со черезвертерный перелом", – рассказал Евстахий Гавгун, врач-травматолог Городоцкой центральной районной больницы.

В компании-перевозчике, обслуживающей этот маршрут, своего шофера защищают – мол, пассажирка упала, когда уже вышла из автобуса. И даже представляют свидетелей.

"Она вышла из маршрутки, стала на землю, пошла, поскользнулась и упала. У нас есть те люди, которые ехали в автобусе, которые не просто готовы дать показания, а готовы идти в суд как свидетели", – рассказал директор компании-перевозчика Иван Велийка.

В свою очередь, полицейские не исключают версии о том, что пострадавшая таки упала из салона маршрутки.

"Есть следы соответствующего скольжения – стертости наслоения грязи и пыли, что может свидетельствовать о том, что действительно бабушка могла контактировать с данным транспортным средством вследствие его поступательного движения вперед", – объяснил Татар Родич, следователь Городоцкого отделения полиции.

Если следствие докажет вину водителя от компании-перевозчика, пострадавшая в суде сможет требовать возмещения – моральных убытков, а также расходов на лечение и на услуги адвоката.

"Мы живем в эпоху смартфонов, люди часто снимают на видео, нужно, если такое произошло, на месте найти одного-двух свидетелей, и смело давать объявления", – заявил адвокат Олег Мицык.

Будут ли подавать в суд, родственники пострадавшей еще не решили. Пока что собирают деньги – кроме операции, говорят медики, женщину ожидает сложная длительная реабилитация.

Напомним, в январе 2018 года в киевском автобусе умер мужчина. Погибший ехал на работу и сидел в кабине автобуса вместе с водителем. ЧП произошло около 19:30 возле пересечения улиц Вышгородской и Мостицкой.

Кроме того, в июле в киевском трамвае умер пожилой пассажир. Трагедия случилась в трамвае №14 возле остановки по адресу улица Довнар-Запольского.

Также мы писали, что 23 октября посреди улицы на Шулявке умер мужчина. Человек внезапно скончался, ожидая приезда трамвая. Смерть произошла на остановке на пересечении улиц Дегтяревской и Шевцова.

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