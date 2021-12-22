До -21 и полметра снега: в Карпатах ударили сильные морозы (фото)

Сегодня, 22 декабря, в Карпатах сильные морозы. Также за последние два дня на высокогорьях выпало более 50 см свежего снега.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Детали
Температура воздуха на горе Поп Иван опустилась до -21 градуса. Ветер западный, северо-западный 14 м/с, а также облачная погода, но с прояснениями.
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За последние два дня в Карпатах выпало более 50 см свежего снега. Местами есть передувы выше метра.
В Карпатах для туристов открыли пункты обогрева
Спасатели развернули мобильные пункты обогрева на четырех карпатских перевалах. Люди могут согреться и отдохнуть в теплых палатках.
Где развернуты пункты обогрева?
На перевалах:
- Яблуницком
- Буковецком
- Кривопольском
- Вышковском
Люди могут согреться и отдохнуть в теплых палатках, выпить горячего чая, подзарядить мобильные телефоны.
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