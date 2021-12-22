До -21 и полметра снега: в Карпатах ударили сильные морозы (фото)

На горе Поп Иван облачная погода, но с прояснениями

На высокогорье западный ветер / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 22 декабря, в Карпатах сильные морозы. Также за последние два дня на высокогорьях выпало более 50 см свежего снега.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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Детали

Температура воздуха на горе Поп Иван опустилась до -21 градуса. Ветер западный, северо-западный 14 м/с, а также облачная погода, но с прояснениями.

За последние два дня в Карпатах выпало более 50 см свежего снега. Местами есть передувы выше метра.

Мороз в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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Мороз в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

В Карпатах для туристов открыли пункты обогрева

Спасатели развернули мобильные пункты обогрева на четырех карпатских перевалах. Люди могут согреться и отдохнуть в теплых палатках.

Где развернуты пункты обогрева?

На перевалах:

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Яблуницком

Буковецком

Кривопольском

Вышковском

Люди могут согреться и отдохнуть в теплых палатках, выпить горячего чая, подзарядить мобильные телефоны.

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