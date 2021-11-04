Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Заря - ЦСКА: онлайн Заря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

Долечила до комы: в Луцке мама самостоятельно лечила дочку после отравления каштанами, девочка умерла

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
4 ноября, 18:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Девочке было 8 лет. Она умерла в больнице
Девочка ела каштаны / Коллаж "Сегодня"
Девочка ела каштаны / Коллаж "Сегодня"

В Луцке умерла 8-летняя девочка, которая, по словам матери, заболела после того, как наелась каштанов, купленных в магазине. Как выяснилось, несколько дней мама лечила дочку своими силами.

Об этом пишет ТСН.

Реклама

Девочка попала в больницу в тяжелом состоянии

Восьмилетнюю Улянку в больницу доставили, когда ей было совсем плохо. Просто в приемном отделении девочка потеряла сознание.

"Она к нам попала в крайне тяжелом состоянии с остановкой дыхания, с переводом сразу на искусственную вентиляцию легких и кормой", — рассказывает и.о. заведующего отделением анестезиологии Надежда Катман.

Медики неделю боролись за жизнь ребенка. Однако она, так и не придя в себя, скончалась в реанимации.

Реклама

Почему ребенка не удалось спасти?

По словам врача, проблема в том, что девочка долгое время находилась на лечении дома с мамой.

Женщина четыре дня лечила дочь сама. Как рассказала она полиции – дочери давала много пить, потому что уже ничего есть не могла. И сообщила, чем именно ребенок мог отравиться.

"Рассказала, что покупала накануне в одном из супермаркетов съедобные каштаны, готовила их 30 минут, сначала попробовала сама, потом дала ребенку, ребенку они понравились", — отмечают в полиции.

Реклама

Сколько каштанов съел ребенок и могли ли они привести к таким последствиям – будет известно после экспертизы. В супермаркете, где, вероятно, женщина их покупала, говорят, имеют все документы и разрешения на продажу.

"Есть постоянные гости, которые приходят за этой позицией – обращений никаких не получали", — уверяет заместитель руководителя магазина Анастасия Герасимчук.

Подробности

Мама воспитывала девочку сама. Комментировать ситуацию она отказывается.

Соседи о женщине говорят, что она нелюдима и почти ни с кем не общалась. А вот о девочке заботилась.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

4 ноября 1991. Верховная Рада Украины одобрила Закони Украины "О Национальной гвардии Украины", "О государственной границе", "О пограничных войсках"

Погрузиться в тот день
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Короновирус за неделю

154 659

заболело за неделю в Украине

+3%

Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Вакцинация
По состоянию на 3 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 682 891
Люди, которые получили минимум одну дозу
10 895 718
Всего введенных доз 18 578 609
Детальнее
Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
ТОП-матчи

Заря

Сегодня

19:45

ЦСКА София

2.09

3.52

3.42
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.24

Российский рубль (₽)

0.3646

Евро (€)

30.36

Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотри карту супер-компаний
Какой будет погода в ноябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Комаровский в теме
Что надо знать про школьников на карантине
Спроси у доктора
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
WOW-news
Imagine Dragons едут в Киев
Когда состоится концерт
Сама себе модель
Rihanna в рекламе своего бренда нижнего белья
Осень в большом городе
Главные концерты ноября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять