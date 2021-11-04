Долечила до комы: в Луцке мама самостоятельно лечила дочку после отравления каштанами, девочка умерла

Девочке было 8 лет. Она умерла в больнице

Девочка ела каштаны / Коллаж "Сегодня"

В Луцке умерла 8-летняя девочка, которая, по словам матери, заболела после того, как наелась каштанов, купленных в магазине. Как выяснилось, несколько дней мама лечила дочку своими силами.

Об этом пишет ТСН.

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Девочка попала в больницу в тяжелом состоянии

Восьмилетнюю Улянку в больницу доставили, когда ей было совсем плохо. Просто в приемном отделении девочка потеряла сознание.

"Она к нам попала в крайне тяжелом состоянии с остановкой дыхания, с переводом сразу на искусственную вентиляцию легких и кормой", — рассказывает и.о. заведующего отделением анестезиологии Надежда Катман.

Медики неделю боролись за жизнь ребенка. Однако она, так и не придя в себя, скончалась в реанимации.

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Почему ребенка не удалось спасти?

По словам врача, проблема в том, что девочка долгое время находилась на лечении дома с мамой.

Женщина четыре дня лечила дочь сама. Как рассказала она полиции – дочери давала много пить, потому что уже ничего есть не могла. И сообщила, чем именно ребенок мог отравиться.

"Рассказала, что покупала накануне в одном из супермаркетов съедобные каштаны, готовила их 30 минут, сначала попробовала сама, потом дала ребенку, ребенку они понравились", — отмечают в полиции.

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Сколько каштанов съел ребенок и могли ли они привести к таким последствиям – будет известно после экспертизы. В супермаркете, где, вероятно, женщина их покупала, говорят, имеют все документы и разрешения на продажу.

"Есть постоянные гости, которые приходят за этой позицией – обращений никаких не получали", — уверяет заместитель руководителя магазина Анастасия Герасимчук.

Подробности

Мама воспитывала девочку сама. Комментировать ситуацию она отказывается.

Соседи о женщине говорят, что она нелюдима и почти ни с кем не общалась. А вот о девочке заботилась.

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