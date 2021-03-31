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Довыборы в Раду на Прикарпатье: глава комиссии исчез, подсчет голосов остановился

31 марта, 02:54

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Депутаты от "Слуги народа" поехали разбираться с ситуацией

Народные депутаты от "Слуги народа" едут в Ивано-Франковскую область, чтобы выяснить, почему на довыборах в Верховную Раду в 87-м избирательном округе окружной избирком обработал до сих пор только 67% протоколов, несмотря на назначение нового главы комиссии после исчезновения прежнего.

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Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Народные депутаты "Слуги народа" приехали во Львов, откуда отправятся в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87-м избирательном округе", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что работа комиссии была временно приостановлена после исчезновения ее председателя, а новый не восстанавливает подсчет голосов.

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В "Слуге народа" заявили, что опасаются возможного срыва или препятствования избирательному процессу "определенными политическими оппонентами".

Напомним, ранее политические партии "Слуга народа" и "За майбутнє" заявили о победе своих кандидатов – Василия Вирастюка и Александра Шевченко – на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области – обе партии ссылались на результаты параллельного подсчета голосов.

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выборы Прикарпатье Ивано-Франковская область довыборы слуга народа
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