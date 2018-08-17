Дождь, град и порывы ветра: Львов накрыл мощнейший ливень

Во Львове сегодня, около пяти часов дня, начался мощнейший ливень. Впечатление такое, что за окном – водяная стена, а все вдруг стало серым, солнце вмиг исчезло, а гром и молнии, будто в последний день жизни на Земле.

"Я собирался забрать ребенка из детского лагеря. Так вот, вынужден был остановить машину в районе Привокзальной. Все стоит, даже маршрутки. Ветер. Град. Дождь. Детей тоже не выпускают из здания, а я отсиживаюсь в машине. Словом, такого еще не видел, хотя всю жизнь прожил во Львове", – рассказал сайту "Сегодня" очевидец Тарас, которого непогода застала врасплох.

И что самое интересное, примерно через 30-45 минут после начала непогоды на небе неожиданно появилось солнце, и природа повела себя как ни в чем не бывало.

Напомним, мы писали, что непогода бушевала в Киеве в ночь на 16 августа и принесла городу немало проблем: поваленные деревья, затопленные магазины и улицы, а также сорванные крыши и тенты магазинов

Также сообщалось, что во Львове прошел сильный ливень и затопил полгорода.

Кроме этого, мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.

Ранее украинцам рассказали, как уберечься от шаровых молний. Традиционно редкое и загадочное природное явление этим летом фиксировали едва ли не каждый день.