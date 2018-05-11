Драка в кинотеатре во Львове: стали известны подробности

Это был последний ночной сеанс в кинотеатре, зрителей – всего тридцать, за 20 минут до конца фильма поднялся скандал

Во Львове два посетителя ночного киносеанса повздорили так, что один избил другого. Оказался каратистом впридачу.

Иван еле говорит и не может открыть глаз. Его избили в кинотеатре. Говорит, пришел с женой на фильм, а оказался – в больнице. У него черепно-мозговая травма и травма костей лицевого черепа. Минимум две недели Иван проведет в больнице.

В кинотеатре, где произошла драка уверяют, разнять не успели. Все случилось в один момент. Это был последний ночной сеанс в кинотеатре. Зрителей – всего тридцать. За 20 минут до конца фильма поднялся скандал. Показ фильма прерывать не стали.

Уже позже выяснилось, что атаковал Ивана 27-летний каратист. И не сдержался спортсмен как раз накануне чемпионата Европы. Он в составе национальной сборной должен был выступать на соревнованиях, но вместо этого попал в СИЗО. Случай не комментирует. Его тренер до сих пор не понимает, почему подопечный сорвался. Каратисту грозит до 8-ми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Днепре из-за бурного секса в общежитии произошла драка.

Также сообщалось, что в Германии новоиспеченному мэру выбили зубы.