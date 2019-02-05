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Драконы, огненное шоу и фейерверки: во Львове встретили китайский Новый год

Сегодня, 14:57

Несколько сотен горожан на главной площади города наблюдали за танцем дракона

Драконы, огненное шоу и фейерверки: во Львове встретили китайский Новый год Запад Несколько сотен горожан на главной площади города наблюдали за танцем дракона

Во Львове с размахом встретили Китайский новый год. Несколько сотен горожан на главной площади города наблюдали за танцем дракона, который выполнили студенты местных вузов.

Примечательно, что, чтобы оживить двух гигантских драконов, понадобилось 20 танцоров. Закончился праздник зажигательной вечеринкой под открытым небом.

Китайский Новый год 2019 – это главный восточный праздник, посвященный встрече нового года, который в последнее время пользуется большой любовью и популярностью не только на Востоке, но и у европейцев. Об истории и традициях празднования Китайского Нового года ранее рассказал сайт "Сегодня". Кроме того, ранее мы рассказывали историю праздника Старый Новый год, его традиции и приметы. 

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Тег Львов, празднование, китайский новый год

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