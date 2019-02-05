Драконы, огненное шоу и фейерверки: во Львове встретили китайский Новый год
Несколько сотен горожан на главной площади города наблюдали за танцем дракона
Во Львове с размахом встретили Китайский новый год. Несколько сотен горожан на главной площади города наблюдали за танцем дракона, который выполнили студенты местных вузов.
Примечательно, что, чтобы оживить двух гигантских драконов, понадобилось 20 танцоров. Закончился праздник зажигательной вечеринкой под открытым небом.
Китайский Новый год 2019 – это главный восточный праздник, посвященный встрече нового года, который в последнее время пользуется большой любовью и популярностью не только на Востоке, но и у европейцев. Об истории и традициях празднования Китайского Нового года ранее рассказал сайт "Сегодня". Кроме того, ранее мы рассказывали историю праздника Старый Новый год, его традиции и приметы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Драконы, огненное шоу и фейерверки: во Львове встретили китайский Новый год". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пельмени, мандарины и сладости: что едят китайцы на Новый год
Новый год в Китае – один из самых важных праздников