Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

ДТЭК передал жилой дом для ветеранов АТО

1 июля, 22:14

Компания выделила 5 миллионов гривен на строительство квартир


Жилье для ветеранов АТО возвели в Добротворе Львовской области. Пять миллионов гривень на завершение строительства дома, который годами стоял неоконченный, выделила компания ДТЭК. В городе действует одно из ее предприятий – Добротворская теплоэлектростанция. Энергетики бесплатно передали многоэтажку для поселка.

При этом поставили условие: все квартиры должны получить защитники Украины. Корреспонденты "Сегодня" пошли в гости к новоселам и воочию увидели, кто там будет жить.

Ветеран АТО Александр Полищук приглашает корреспондентов "Сегодня" в свою новую трехкомнатную квартиру. Сюда с семьей планирует переехать уже к следующей зиме. Построен дом, говорит, на совесть. Есть черновой ремонт, поэтому работы осталось немного.

"Здесь уже проведены счетчики, установлены сигнализатор, батареи, есть отопление. Уже есть все", – говорит защитник Украины Александр Полищук.

Сейчас ветеран АТО вместе с сыном, невесткой и внуком теснятся в однокомнатной малосемейке. Ради будущего детей в свои 55 лет Александр ушел добровольцем на фронт.

"Такая ситуация вышла, я поехал в Киев, на годовщину Небесной сотни. Вернулся оттуда, пошел в военкомат. Еще никому ничего не говорил, потому что думал, будут, лишние переживания", – вспоминает Александр Полищук.

Служил в 80-той аэромобильной бригаде. Уволился по возрасту, но, говорит, если Родина позовет, готов снова взять в руки оружие. На жилищную очередь Александр стал, когда вернулся из АТО. Но, признается, совсем не ожидал, что так быстро получит желанную квартиру.

"Люди по 10-20 лет ждут. А здесь помогла электростанция. Они передали на баланс, а уже поселковый совет в свою очередь распределял квартиры", – с благодарностью говорит ветеран АТО.

В новом доме все 15 квартир – для семей ветеранов боевых действий. Дом, который стоял незаконченным, достроила и бесплатно передала поселку "ДТЭК Добротворская ТЭС".

"Компания вложила более 5 миллионов гривен для достройки самого дома. Наше основное требование было, чтобы квартиры, которые есть в этом доме, распределялись среди участников АТО. И комиссией выбрано 15 участников АТО, которым эти квартиры предоставлены", – говорит директор "ДТЭК Добротворская ТЭС" Олег Таращук.

Ветераны работают и на теплоэлектростанции. Поэтому четыре из пятнадцати квартир получили именно работники ТЭС. Ранее они отстаивали независимость Украины с оружием в руках на востоке. А теперь вместе с "ДТЭК Добротворская ТЭС" – на страже энергетической независимости Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег жилье, квартиры, ДТЭК, ветераны АТО

Вы сейчас просматриваете новость " ДТЭК передал жилой дом для ветеранов АТО". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бесплатную спортплощаду открыли в рамках проекта "Давай, играй!"

Сегодня, 18:58

Дети получили возможность заниматься футболом на идеальном покрытии

Инновационная энергетика: в Днепре открыли современную подстанцию "Надднепрянская"

26 июня, 13:59

Энергообъект обеспечит электроэнергией весь центр города и новый метрополитен

Вторая по величине в Украине ветряная электростанция на завершающем этапе строительства

25 июня, 21:53

В 2020-м году Украина должна достичь 11% возобновляемых источников в энергетическом балансе

Компания ДТЭК и ФК "Шахтер" воплощают детские мечты

23 июня, 04:53

Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Кабаева родила: «Людей с рациями больше, чем медперсонала»

Валуев напомнил о страшном недуге. Он продолжает жить

"Отказал в проезде льготнику – штраф 2550 грн": новый закон

Дорошенко: Пенсионный фонд тонет в долгах

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

После запуска нового энергорынка сбоев в поставках не будет

Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году

Мамаева и Кокорина поместили в стеклянный бокс на суде

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь