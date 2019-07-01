ДТЭК передал жилой дом для ветеранов АТО

Компания выделила 5 миллионов гривен на строительство квартир

Жилье для ветеранов АТО возвели в Добротворе Львовской области. Пять миллионов гривень на завершение строительства дома, который годами стоял неоконченный, выделила компания ДТЭК. В городе действует одно из ее предприятий – Добротворская теплоэлектростанция. Энергетики бесплатно передали многоэтажку для поселка.

При этом поставили условие: все квартиры должны получить защитники Украины. Корреспонденты "Сегодня" пошли в гости к новоселам и воочию увидели, кто там будет жить.

Ветеран АТО Александр Полищук приглашает корреспондентов "Сегодня" в свою новую трехкомнатную квартиру. Сюда с семьей планирует переехать уже к следующей зиме. Построен дом, говорит, на совесть. Есть черновой ремонт, поэтому работы осталось немного.

"Здесь уже проведены счетчики, установлены сигнализатор, батареи, есть отопление. Уже есть все", – говорит защитник Украины Александр Полищук.

Сейчас ветеран АТО вместе с сыном, невесткой и внуком теснятся в однокомнатной малосемейке. Ради будущего детей в свои 55 лет Александр ушел добровольцем на фронт.

"Такая ситуация вышла, я поехал в Киев, на годовщину Небесной сотни. Вернулся оттуда, пошел в военкомат. Еще никому ничего не говорил, потому что думал, будут, лишние переживания", – вспоминает Александр Полищук.

Служил в 80-той аэромобильной бригаде. Уволился по возрасту, но, говорит, если Родина позовет, готов снова взять в руки оружие. На жилищную очередь Александр стал, когда вернулся из АТО. Но, признается, совсем не ожидал, что так быстро получит желанную квартиру.

"Люди по 10-20 лет ждут. А здесь помогла электростанция. Они передали на баланс, а уже поселковый совет в свою очередь распределял квартиры", – с благодарностью говорит ветеран АТО.

В новом доме все 15 квартир – для семей ветеранов боевых действий. Дом, который стоял незаконченным, достроила и бесплатно передала поселку "ДТЭК Добротворская ТЭС".

"Компания вложила более 5 миллионов гривен для достройки самого дома. Наше основное требование было, чтобы квартиры, которые есть в этом доме, распределялись среди участников АТО. И комиссией выбрано 15 участников АТО, которым эти квартиры предоставлены", – говорит директор "ДТЭК Добротворская ТЭС" Олег Таращук.

Ветераны работают и на теплоэлектростанции. Поэтому четыре из пятнадцати квартир получили именно работники ТЭС. Ранее они отстаивали независимость Украины с оружием в руках на востоке. А теперь вместе с "ДТЭК Добротворская ТЭС" – на страже энергетической независимости Украины.

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