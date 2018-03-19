ДТП на трассе Киев-Чоп: пострадали шестеро пассажиров из города Сумы

Столкновение произошло между легковушкой и микроавтобусом, в котром находилось восемнадцать человек

На автодороге Киев-Чоп, в селе Пасеки Зубрицкие, что возле Львова произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек.

"Столкнулись автомобиль SsangYong которым управлял 41-летний житель Сокаля и микроавтобус Mercedes-Sprinter, за рулем которого находился 59-летний львовянин. Всего в микроавтобусе было 17 пассажиров", – сообщает львовская полиция.

Предварительно установлено, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкновения шестеро пассажиров Mercedes, среди которых один ребенок, были доставлены в больницу. Все травмированные – жители города Сумы.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортом на тот же срок.

Ранее на трассе Киев – Чоп, полицейские остановили автомобиль Deawoo Sens, которым управлял пьяный священник.

Ранее сообщалось, что во Львове автомобиль Daewoo Matiz врезался в кирпичный забор ЗАО "Львовский ликеро-водочный завод". Кроме водителя травмы получили 18-летний парень, два 17-летних пассажира и 15-летний подросток, которого доставили в реанимацию городской детской больницы.