ДТП на трассе Киев-Чоп: пострадавшая скончалась в больнице

Одна из пострадавших в результате ДТП на трассе Киев-Чоп на Закарпатье скончалась в больнице.

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net со ссылкой на данные Мукачевской центральной районной больницы.

"Девушка, жительница Одесской области, скончалась. Мы ее прооперировали, но травмы были слишком тяжелыми, она потеряла много крови", – сообщил заместитель главного врача местной ЦРБ Мирослав Гавришко.

По его данным, в очень тяжелом состоянии остается водитель VW Tiguan.

Напомним, 4 августа на трассе Киев-Чоп возле с.Ивановцы на Закарпатье произошло ДТП с участием трех транспортных средств: на дороге столкнулись Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes.

В результате ДТП были госпитализированы четыре человека, все они были прооперированы. По данным врачей, жизни двух из пострадавших ничего не угрожает, двое других находились в критическом состоянии. Пострадавшие – жители Черновицкой, Львовской и Одесской областей.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.