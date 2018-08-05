ДТП на трассе Киев-Чоп: пострадавшая скончалась в больнице

Сегодня, 21:25

В очень тяжелом состоянии остается водитель VW Tiguan

Фото: ГУНП во Львовской области
Фото: ГУНП во Львовской области

Одна из пострадавших в результате ДТП на трассе Киев-Чоп на Закарпатье скончалась в больнице.

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net со ссылкой на данные Мукачевской центральной районной больницы.

"Девушка, жительница Одесской области, скончалась. Мы ее прооперировали, но травмы были слишком тяжелыми, она потеряла много крови", – сообщил заместитель главного врача местной ЦРБ Мирослав Гавришко.

По его данным, в очень тяжелом состоянии остается водитель VW Tiguan.

Напомним, 4 августа на трассе Киев-Чоп возле с.Ивановцы на Закарпатье произошло ДТП с участием трех транспортных средств: на дороге столкнулись Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes.

В результате ДТП были госпитализированы четыре человека, все они были прооперированы. По данным врачей, жизни двух из пострадавших ничего не угрожает, двое других находились в критическом состоянии. Пострадавшие – жители Черновицкой, Львовской и Одесской областей.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в УкраинеИз-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.
ДТП, авто, Закарпатье, водитель, киев-чоп

Вы сейчас просматриваете новость "ДТП на трассе Киев-Чоп: пострадавшая скончалась в больнице". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: ГУНП в Луганской области

В Луганской области столкнулись легковушка и мотоцикл: есть пострадавшие

Сегодня, 18:26

Водитель мотоцикла был в состоянии алкогольного опьянения 

Запад

Фото: ГУНП во Львовской области

Жуткое столкновение легковушек во Львовской области: пострадали дети

Сегодня, 17:41

В результате аварии пострадали пять человек, среди них – двое детей возрастом пяти и десяти лет
Загрузка...

Происшествия

Фото: Алена Паламарчук, сайт "Сегодня"

ДТП под Киевом: на Житомирской трассе образовалась пробка

Сегодня, 16:50

При аварии пострадал один из водителей иномарки

Днепр

Фото: Информатор

В Днепре пьяный водитель катера врезался в ресторан

Сегодня, 15:15

Мужчина отказался пройти тест на драгере

Днепр

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Жуткое ДТП в Днепре: под колесами Lexus погибли два пешехода

Сегодня, 14:53

Мужчина и женщина скончались на месте аварии

Харьков

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области легковушка насмерть сбила 77-летнего мужчину

Сегодня, 13:17

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии
Загрузка...