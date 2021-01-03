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ДТП под Львовом: BMW почти в хлам, пострадали 10 человек (фото )

3 января, 11:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бусик пострадал меньше, а вот BMW – почти в хлам

Пока в Киеве нарушители ПДД играют копам на баяне, во Львовской области, на трассе М-06 сообщением "Киев – Чоп", случилось масштабное ДТП, в котором пострадали 10 человек.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает "Интерфакс-Украина".

Авария произошло поздно вечером 2 января, в 23:05, в районе с. Пасеки-Зубрицкие, Пустомытовского района.

"Водитель автомобиля BMW 320d выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате столкновения травмированы 10 человек, в том числе, трое детей (возраст 17 лет)", – говорится в сообщении.

Восемь пострадавших, в том числе и все несовершеннолетние, госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницы Львова и области. Двоих пострадавших после медосмотра отпустили.

Как сообщали новости "Сегодня", в Сумской области автовоз снес полицейских в кювет. Большой грузовик смял переднюю часть полицейского автомобиля.

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авария ДТП пострадавшие Львовска область
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