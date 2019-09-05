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ДТП с детьми во Львовской области: подробности и видео

5 сентября, 12:34

Дети ехали в польский город Краков для участия в концертной программе

Во Львовской области расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. Как известно, вчера, 4 сентября, около девяти часов вечера возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan.

Как выяснилось, автобус следовал из Чернигова в Польшу, в нем находилось 49 человек, из них 45 детей – участников танцевального коллектива. Школьники ехали в город Краков для участия в концертной программе и экскурсии.

По предварительной информации водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, по неустановленным причинам, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автобусом Neoplan. От удара микроавтобус отбросило назад и произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta. Об этом сообщают в патрульной полиции Львовской области.

В результате аварии погиб 31-летний водитель Mercedes Vito, гражданин Германии, травмы получили 12 детей и оба водителя автобуса Neoplan. В легковом автомобиле никто не пострадал. Всех травмированных госпитализировали в медучреждения Львова. Жизни пострадавших ничто не угрожает.

"Спасатели с помощью гидравлических ножниц деблокировали погибшего из автомобиля. Кроме того, бойцы развернули палатку, в которой детей осмотрели медики, также ребят напоили теплым чаем и раздали теплые одеяла для обогрева", – добавляют в ГСЧС.

Пассажиров автобуса, которіе не пострадали, разместили в гостинице села Лапаивка.

Напомним, недавно на Прикарпатье пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения одна пассажирка автобуса погибла на месте, двое — травмированы.

Ранее в Кременце Тернопольской области в результате столкновения с легковушкой погиб скутерист. Водитель двухколесного транспорта оказался известным украинским музыкантом Василием Жданкиным.

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Источник: Сегодня

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