ДТП с газовой цистерной в Ровенской области: пострадавший скончался в больнице

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В больнице скончался один из участников тройного ДТП, в результате которого едва не взорвалась цистерна со сжиженным газом. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

Как написали в ведомстве, за жизнь 21-летнего жителя Сарненского района медики боролись двое суток, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина умер в реанимационном отделении.

Сообщалось, что погибший водитель автомобиля Renault не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Mercedesс полуприцепом-цистерной. От удара грузовик перевернулся и перекрыл проезжую часть. В это время водитель ВАЗ не заметил на проезжей части тягач и столкнулся с ним.

Renault отбросило на обочину, а 21-летнего водителя зажало в салоне. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Сарненскую больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Сейчас также известно, что водитель ВАЗа получил закрытый перелом голени.

Правоохранители уже начали досудебное расследование.

Напомним, недавно в Здолбунове столкнулись три автомобиля. В жутком ДТП погибли двое водителей.

Также мы писали о том, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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