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ДТП с микроавтобусом во Львовской области: один погибший, двое раненых

Сегодня, 15:16

На трассе во Львовской области произошла смертельная авария

Фото с места ДТП. Скриншот
Фото с места ДТП. Скриншот.
ДТП с микроавтобусом во Львовской области: один погибший, двое раненых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3b4/ef6/5c83b4ef64463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3b4/ef6/5c83b4ef64463.jpg Запад На трассе во Львовской области произошла смертельная авария

Во Львовской области на трассе Киев – Чоп произошло смертельное ДТП: между населенными пунктами Козева и Орява 9 марта, около 8:00, микроавтобус Mercedes Sprinter съехал с дороги в кювет и перевернулся.

Как сообщает "Варта 1", в результате аварии один человек погиб, еще двое получили серьезные ранения. Микроавтобус был смят, а окна машины вылетели.

По словам очевидцев ДТП, после аварии некоторые пассажиры были зажаты между сиденьями. На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и приехали медики. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно.

Напомним, 2 марта на Волыни пенсионер погиб под колесами авто без тормозов . Водитель Dacia Logan оставил авто без присмотра и оно убило местного жителя.

Также сообщалось, что ранее пьяный экс-глава угрозыска Луцка устроил жуткое ДТП, в котором два человека погибли. Девятилетняя дочь погибшей попала в реанимацию.

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Тег ДТП, львовская область, микроавтобус, смертельное ДТП

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