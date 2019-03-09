ДТП с микроавтобусом во Львовской области: один погибший, двое раненых
На трассе во Львовской области произошла смертельная авария
Во Львовской области на трассе Киев – Чоп произошло смертельное ДТП: между населенными пунктами Козева и Орява 9 марта, около 8:00, микроавтобус Mercedes Sprinter съехал с дороги в кювет и перевернулся.
Как сообщает "Варта 1", в результате аварии один человек погиб, еще двое получили серьезные ранения. Микроавтобус был смят, а окна машины вылетели.
По словам очевидцев ДТП, после аварии некоторые пассажиры были зажаты между сиденьями. На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и приехали медики. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно.
Напомним, 2 марта на Волыни пенсионер погиб под колесами авто без тормозов . Водитель Dacia Logan оставил авто без присмотра и оно убило местного жителя.
Также сообщалось, что ранее пьяный экс-глава угрозыска Луцка устроил жуткое ДТП, в котором два человека погибли. Девятилетняя дочь погибшей попала в реанимацию.
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