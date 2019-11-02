ДТП с патрульными в Ровно: стало известно о состоянии копов

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В Ровно, где произошло дорожно-транспортного происшествие с машиной патрульной полиции, двое копов оказались в больнице.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, врачи диагностировали у 35-летней патрульной закрытую черепно-мозговую травму, а у ее 33-летнего коллеги-мужчины – закрытую черепно-мозговую травму и ушиб коленного сустава.

Кроме того, был госпитализирован и третий пострадавший в этой аварии: "С ушибом головы, сотрясением головного мозга и запахом алкоголя в больницу доставили 37-летнего ровенчанина".

"Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а потому у него были отобраны образцы крови. После оказания необходимой медицинской помощи его отпустили", – добавили в пресс-службе.

Следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по статье "нарушение правил дорожного движения".

Напомним, ранее в Кропивницком водитель грузовика проехал на красный сигнал светофора и врезался в служебный автомобиль полиции. В результате аварии были травмированы двое полицейских – их госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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