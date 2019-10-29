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ДТП с участием судьи в Ужгороде: появились новые подробности

29 октября, 14:21

Пострадавшего водителя прооперировали, он до сих пор не пришел в сознание

Фото: Виталий Глагола, Тelegram

Фото: Виталий Глагола, Тelegram

Водитель легковушки, который пострадал в результате ДТП с участием судьи районного суда Ужгорода Тамаз Деметрадзе, до сих пор не очнулся после операции. Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола в Тelegram.

"Водителю Renault Megane сделали операцию. У него проломлен череп. Он до сих пор не пришел в сознание. Врачи говорят, что полностью собрать череп не удается и со временем придется ставить металлическую пластину", - написал журналист.

Он отметил, что рядом с пострадавшим находится его мама. Кроме того, женщина рассказала, что у нее после ДТП пропали деньги – 1200-1300 долларов.

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"В машине была барсетка в которой было 1200-1300 долларов в мое лечение и документы, паспорт сына. Мы сейчас не можем найти ни документы, ни деньги. Я звонила по полицию на 102, а они говорят, что не находили денег на месте ДТП. Еще надеюсь, что найдутся. Они нам очень нужны", – рассказала мать пострадавшего.

Напомним, авария произошла утром 28 октября возле заправки на объездной дороге Ужгорода. Там Mercedes-Benz судьи столкнулся с Renault Megane. Кто виноват в столкновении, пока неизвестно, но мать водителя Renault утверждает, что именно Mercedes врезался в их машину.

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Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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