ДТП с участием Дыминского: материалы по факту ложных показаний направили в суд

Сегодня, 14:00

Львовский бизнесмен, который по версии следствия, является главным виновником ДТП, объявлен в розыск и находится за пределами государства

Фотоколлаж: 24tv.ua
Фотоколлаж: 24tv.ua

Столичные следователи закончили досудебное расследование по факту заведомо ложных показаний трех участников ДТП, которое произошло у села Ямельня Львовской области.

Тогда, в августе 2017 года, в результате аварии погибла 31-летняя женщина-водитель. Также сейчас завершается расследование дела о четвертом участнике этого ДТП. Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

Как стало известно, в июне этого года из уголовного производства по факту ДТП было выделено уголовное производство по ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины – по факту дачи заведомо ложных показаний свидетелем при предварительном расследовании, сочетающимися с искусственным созданием доказательств защиты.

"Следствие завершило расследование в отношении трех участников этого проишестия. Им объявили подозрения, направили производства в суд – относительно ложных показаний. Некоторые участники этого дорожно-транспортного происшествия скрыли от следствия правду. Что касается четвертого участника – расследование заканчивается, дело будет направлено в суд – также за ложные показания", – отметил глава Нацполиции.

Еще один, пятый участник происшествия, который, по версии следствия, является основным виновником ДТП, объявлен в розыск и сейчас находится за пределами государства.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Львова в скандальном ДТП погибла молодая женщина. Участником ДТП стал автомобиль известного бизнесмена Петра Дыминского.

Также мы писали, что водитель-охранник Дыминского, арестованный сразу после смертельного ДТП, смертельно болен.

А бизнесмен Дыминский, который имел статус свидетеля, спустя несколько дней после аварии вылетел в Швейцарию на частном самолете, за границей он скрывается до сих пор.

А уже в марте текущего года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом бизнесмена, владельца футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского.
ДТП, суд, бизнесмен, дыминский

Вы сейчас просматриваете новость "ДТП с участием Дыминского: материалы по факту ложных показаний направили в суд ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: kiev.informator.ua

Подробности масштабной аварии с ВМW на Набережной: водитель был пьян и без прав

Сегодня, 12:23

Полиция составила админпротокол на одного из местных жителей, которые прибежали для задержания злоумышленника

Запад

Страшное ДТП в Ровенской области: грузовик столкнулся с мотоциклом

Сегодня, 06:27

В результате аварии погиб 20-летний байкер
Загрузка...

Авто

Смерть на дороге: как в автошколах готовят потенциальных убийц

Вчера, 05:00

"Сегодня. Итоги" решили проверить: это будущие водители не учатся или украинские автошколы не учат?

Украина

Статистика. Только в прошлом году в ДТП погибло 3432 человека. Фото: dp.informator.ua

За смертельные ДТП в Украине не сажают в тюрьму

Вчера, 06:52

Рейды не пугают водителей из-за бессилия системы наказаний
Загрузка...