ДТП с участием Дыминского: материалы по факту ложных показаний направили в суд

Львовский бизнесмен, который по версии следствия, является главным виновником ДТП, объявлен в розыск и находится за пределами государства

Столичные следователи закончили досудебное расследование по факту заведомо ложных показаний трех участников ДТП, которое произошло у села Ямельня Львовской области.

Тогда, в августе 2017 года, в результате аварии погибла 31-летняя женщина-водитель. Также сейчас завершается расследование дела о четвертом участнике этого ДТП. Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

Как стало известно, в июне этого года из уголовного производства по факту ДТП было выделено уголовное производство по ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины – по факту дачи заведомо ложных показаний свидетелем при предварительном расследовании, сочетающимися с искусственным созданием доказательств защиты.

"Следствие завершило расследование в отношении трех участников этого проишестия. Им объявили подозрения, направили производства в суд – относительно ложных показаний. Некоторые участники этого дорожно-транспортного происшествия скрыли от следствия правду. Что касается четвертого участника – расследование заканчивается, дело будет направлено в суд – также за ложные показания", – отметил глава Нацполиции.

Еще один, пятый участник происшествия, который, по версии следствия, является основным виновником ДТП, объявлен в розыск и сейчас находится за пределами государства.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Львова в скандальном ДТП погибла молодая женщина. Участником ДТП стал автомобиль известного бизнесмена Петра Дыминского.

Также мы писали, что водитель-охранник Дыминского, арестованный сразу после смертельного ДТП, смертельно болен.

А бизнесмен Дыминский, который имел статус свидетеля, спустя несколько дней после аварии вылетел в Швейцарию на частном самолете, за границей он скрывается до сих пор.

А уже в марте текущего года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом бизнесмена, владельца футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского.