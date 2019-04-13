ДТП в Черновцах: пьяный водитель провез на капоте мужчину

Водитель врезался в легковушку и провез на капоте своей машины

В Черновцах водитель несколько сот метров "провез" мужчину на капоте своей машины. Фото: Сегодня

В Черновцах водитель несколько сот метров протянул пешехода на капоте своего автомобиля. Это произошло после того, как Mazda врезалась в легковушку, а когда водитель пострадавшей машины вышел осмотреть повреждения, виновник ДТП продолжил движения и поднял мужчину на капот.

После инцидента пострадавшего госпитализировали, а водитель был задержан. По словам стражей порядка, мужчина был в нетрезвом состоянии.

Тем временем, в Днепре местные энтузиасты начали активные действия, чтобы сохранить здоровье горожан на дорогах. Первым делом на трассах возле населенных пунктов начали размещать фотографии последствий страшных аварий. Следующим методом борьбы с нарушениями правил дорожного движения, что приводят к летальным последствиям, станут социальные видеоролики, которые горожанам покажут в соцсетях. К общественникам уже присоединилась полиция, вместе они продумывают дальнейшую стратегию действий. Корреспондент "Сегодня" узнал, какими еще методами активисты планируют снизить смертность на дороге.

Ранее мы писали, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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