ДТП в Черновицкой области: один человек погиб, еще семеро госпитализированы

Вблизи села Недобоевцы Хотинского района Черновицкой области сегодня, около 16:00, произошла масштабная ДТП, в результате чего один человек погиб, еще семеро были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Установлено, что двигаясь со стороны Черновцов, легковой автомобиль Opel выехал на встречную полосу. Зацепив там микроавтобус Ford Transit, легковушка лоб в лоб столкнулась с минивэном Volkswagen Caddy.

На момент столкновения в автомобиле Opel находились пятеро человек, а в Volkswagen Caddy – трое. С травмами различной степени тяжести все восемь пострадавших были доставлены в больницу. Среди них и 6-летняя девочка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДТП на трассе Киев-Чоп: пострадавшая скончалась в больнице

От полученных в результате ДТП травм в реанимации скончался 60-летний водитель автомобиля Opel.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 4 августа на трассе Киев-Чоп возле с.Ивановцы на Закарпатье произошло ДТП с участием трех транспортных средств: на дороге столкнулись Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes.

В результате ДТП были госпитализированы четыре человека, все они были прооперированы. По данным врачей, жизни двух из пострадавших ничего не угрожает, двое других находились в критическом состоянии. Пострадавшие – жители Черновицкой, Львовской и Одесской областей.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.