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ДТП в Хмельницкой области: пострадали три человека

1 июня, 06:30

Столкнулись автомобили Renault Rapid и "ВАЗ 2111"

Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области полицейские выясняют обстоятельства аварии с пострадавшими на автодороге "Житомир – Черновцы – Тереблече". Дорожно – транспортное происшествие произошло 31 мая, около 11.40 часов, на выезде из города Староконстантинов.

"Установлено, что 33-летний житель Деражнянского района, двигаясь на автомобиле Renault Rapid выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2111", под управлением 33-летнего жителя Полтавы", – сообщают в полиции.

В результате ДТП три человека получили травмы.

Ранее во Львовской области произошло тройное столкновение автоцистерны и микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master. Пострадали 10 человек, двое мужчин погибли.

Отметим, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Ранее  сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег авария, ДТП, хмельницкая область, пострадавшие

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