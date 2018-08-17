ДТП в Хмельницкой области: пьяный водитель за рулем "ВАЗ" протаранил поезд

В городе Волочиск Хмельницкой области водитель "ВАЗ-2101" погиб в результате столкновения с железнодорожным вагоном.

"По предварительным данным, 50-летний местный житель, управляя легковушкой, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с грузовым железнодорожным вагоном, который стоял на линии отстоя", – сообщают в полиции.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Как выяснили сотрудники полиции, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения", следственные действия продолжаются.

А Хмельницкой области пассажирский поезд "Москва – Хмельницкий" столкнулся с грузовиком КамАЗ.

Кроме этого, известно, что только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.