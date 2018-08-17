ДТП в Хмельницкой области: пьяный водитель за рулем "ВАЗ" протаранил поезд

Сегодня, 06:30

Водитель "ВАЗ-2101" погиб на месте аварии

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В городе Волочиск Хмельницкой области водитель "ВАЗ-2101" погиб в результате столкновения с железнодорожным вагоном.

"По предварительным данным, 50-летний местный житель, управляя легковушкой, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с грузовым железнодорожным вагоном, который стоял на линии отстоя", – сообщают в полиции.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Как выяснили сотрудники полиции, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения", следственные действия продолжаются.

А  Хмельницкой области пассажирский поезд  "Москва – Хмельницкий" столкнулся с грузовиком КамАЗ.

Кроме этого, известно, что только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.
ДТП, поезд, водитель, Хмельницкий

Вы сейчас просматриваете новость "ДТП в Хмельницкой области: пьяный водитель за рулем "ВАЗ" протаранил поезд ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

Вчера, 11:41

Мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте

Запад

На месте аварии. Фото: ГСЧС

Смертельное ДТП во Львовской области: столкнулись грузовик и микроавтобус

16 Августа, 12:32

В результате аварии водитель автомобиля Mercedes-Benz 310 погиб на месте
Загрузка...

Другие регионы

Фото: Facebook оперативного командования "Север"

Смертельное ДТП под Житомиром: погиб боец, который приехал с войны на свадьбу

16 Августа, 09:39

Прапорщик воевал на Донбассе с 2014 года и погиб на мирной территории

Запорожье

Фото: 061.ua

В Запорожской области сошли с рельсов три вагона товарного поезда

15 Августа, 17:12

На железной дороге заверили, что инцидент не повлияет на движение пассажирских поездов
Загрузка...