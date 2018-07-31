ДТП В Тернопольской области: двое детей получили серьезные травмы

На дороге не разминулись Fiat Punto столкнулся с ВАЗ-2104

Дорожно-транспортное происшествие, в котором двое детей получили серьезные травмы, произошло Монастирисках Тернопольской области. На перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Коновальца не разминулись два автомобиля.

"Водитель Fiat Punto столкнулся с ВАЗ-2104. По предварительным данным, транспортное средство советского автопрома поворачивало налево, когда в него въехала иномарка. Одна из версий, которую рассматривают следователи – несоблюдение дистанции и превышение скорости", – сообщают в полиции.

В результате удара в больницу попали трое пассажиров "Жигулей". Трехлетняя девочка в тяжелом состоянии. У нее – открытая черепно-мозговая травма, сотрясение, раны головы, перелом лобной области.

Еще один ребенок 2006 года рождения госпитализирован с закрытой травмой грудной клетки. С легкими телесными обратилась за медпомощью и бабушка одной из девочек.

В иномарке на момент ДТП находилось два парня 1995 и 1999 годов рождения. Они травм не получили. Водители, по предварительным данным, были трезвыми. Продолжается следствие.

Напомним, недавно в селе Иванов в Винницкой области двое детей попали под колеса легкового автомобиля. А результате аварии мальчик скончался, а девочка попала в реанимацию.

А в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.

Кроме того, сообщалось, в Киевской области полиция оперативно разыскала водителя, который скрылся после наезда на трехлетнего мальчика.

Также в Харькове 11-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу в районе дома на ул. Холодногорской, 92, когда на него наехал автомобиль Skoda