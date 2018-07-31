ДТП В Тернопольской области: двое детей получили серьезные травмы

Сегодня, 06:34

На дороге не разминулись  Fiat Punto столкнулся с ВАЗ-2104


На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие, в котором двое детей получили серьезные травмы, произошло Монастирисках Тернопольской области. На перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Коновальца не разминулись два автомобиля.

"Водитель Fiat Punto столкнулся с ВАЗ-2104. По предварительным данным, транспортное средство советского автопрома поворачивало налево, когда в него въехала иномарка. Одна из версий, которую рассматривают следователи – несоблюдение дистанции и превышение скорости", – сообщают в полиции.

В результате удара в больницу попали трое пассажиров "Жигулей". Трехлетняя девочка в тяжелом состоянии. У нее – открытая черепно-мозговая травма, сотрясение, раны головы, перелом лобной области.

Еще один ребенок 2006 года рождения госпитализирован с закрытой травмой грудной клетки. С легкими телесными обратилась за медпомощью и бабушка одной из девочек.

В иномарке на момент ДТП находилось два парня 1995 и 1999 годов рождения. Они травм не получили. Водители, по предварительным данным, были трезвыми. Продолжается следствие.

Напомним, недавно  в селе Иванов в Винницкой области двое детей попали под колеса легкового автомобиля. А результате аварии мальчик скончался, а девочка попала в реанимацию. 

А в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.

Кроме того,  сообщалось, в Киевской области полиция оперативно разыскала водителя, который скрылся после наезда на трехлетнего мальчика.

Также  в Харькове 11-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу в районе дома на ул. Холодногорской, 92, когда на него наехал автомобиль Skoda

 
ДТП, дети, Тернополь, травмы

Вы сейчас просматриваете новость "ДТП В Тернопольской области: двое детей получили серьезные травмы ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Полицейского сбили во время оформления ДТП. Фото: promin.cv.ua

В Ровенской области во время оформления ДТП сбили полицейского

Вчера, 14:47

В результате травмированный работник полиции на "скорой" был доставлен в больницу

Запад

Депутат после аварии попал в больницу. Фото: соцсети

Депутату, устроившему смертельное ДТП во Львовской области, сообщили о подозрении

Вчера, 14:02

Мужчине, который сел за руль в нетрезвом состоянии,  грозит от трех до восьми лет лишения свободы

Загрузка...

Запад

На месте аварии. Фото: соцсети

Тройное ДТП во Львовской области: пострадали восемь человек

Вчера, 12:02

В числе пострадавших две сестры в возрасте 1,5 месяца и  12 лет

Запад

Фото: ГУНП в Черновицкой области

Столкновение поезда и микроавтобуса в Черновицкой области: появилось видео аварии

29 Июля, 15:47

В результате ДТП погибли два человека, семь пострадали
Загрузка...