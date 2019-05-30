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ДТП в Тернопольской области: трое погибших, двое – в тяжелом состоянии

30 мая, 18:12

На трассе столкнулись фура MAN и внедорожник Mitsubishi

Три человека погибли, а двое пребывают в тяжелом состоянии – это результат ДТП в Збаражском районе Тернопольской области. Авария произошла 30 мая около 16:00 на трассе Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, на повороте в село Зарудье.

По предварительной информации, не разминулись грузовик MAN и внедорожник Mitsubishi. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в фуру.

В момент аварии в легковом автомобиле находились пятеро мужчин. Трое погибли сразу, еще двое госпитализированы в больницу. Состояние одного из пострадавших – очень тяжелое. За его жизнь борются медики. Водитель грузовика жив.

С помощью спецоборудования спасатели деблокировали из покореженного авто пострадавших и передали работникам скорой помощи. Также они освободили тела погибших и провели мероприятия, направленные на предупреждение возникновения пожара.

Ранее во Львовской области произошло тройное столкновение автоцистерны и микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master. Пострадали 10 человек, двое мужчин погибли.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Ранее мы писали о том, что  на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег авария, ДТП, Тернополь, погибшие

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Сегодня

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