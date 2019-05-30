ДТП в Тернопольской области: трое пострадавших
На трассе "Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече" столкнулись ВАЗ-2109 и Peugeot 407
В Гусятинском районе Тернопольской области не разминулось два автомобиля. Авария произошла 29 мая около 10 утра. На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа. Три человека карета скорой доставила в больницу.
В водителя "Жигулей" подозрение на перелом ноги, у его пассажирки сломана ключица. С травмами госпитализировали в медучреждение и водителя иномарки.
Причину аварии установит следствие. Одна из версий ДТП – нарушение правил дорожного движения и выезд на встречную полосу. Продолжается следствие.
Ранее во Львовской области произошло тройное столкновение автоцистерны и микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master. Пострадали 10 человек, двое мужчин погибли.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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