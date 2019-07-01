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ДТП во Львовской области: под водой погибли два человека

1 июля, 13:13

Автомобиль упал в водоотводный канал, перевернулся на крышу и наполнился водой

Фото: ГСЧС

Во Львовской области утонул автомобиль с людьми. ДТП произошло 29 июня в 23.15 в селе Подсадки, Пустомытовского района.

Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля Audi Q5, 52-летний житель Пустомытовского района, не справился с управлением и съехал с грунтовой дороги. А когда пытался выехать, автомобиль упал в водоотводный канал, перевернулся на крышу и наполнился водой.

Водитель и его 51-летний пассажир , погибли на месте происшествия. По данному факту открыто уголовное производство. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Назначены экспертизы.

Напомним, недавно на автодороге Стрый-Знаменка возле села Малиничи в Хмельницком районе столкнулись два легковых автомобиля – ВАЗ 21099 и Chevrolet Aveo. В аварии пострадали шесть человек.


Как сообщалось ранее, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек. Копы подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.

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Тег авария, ДТП, вода, Львов

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