ДТП возле ромского лагеря в Мукачево: патрульным не дали составить протокол
На месте собралось около 70 ромов
В Мукачево вчера, 8 августа, в полицию поступило сообщение о ДТП на улице Ивана Франко, что возле ромского табора.
"Согласно сообщению на месте, водитель автомобиля "ВАЗ" сбил велосипедиста ромской национальности. На место выехали патрульные. Выяснилось, что велосипедист предварительно не пострадал", – сообщает Мukachevo.net.
Впоследствии на месте собралось большое количество ромов, около 70, которые из-за шума не дали возможность патрульным составить протокол. Правоохранители сообщили, что админпротокол будет составлен сегодня.
Напомним, недавно в в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. Полицейские задержали семерых ребят в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к совершению преступления, а также 20-летнего организатора нападения.
В суде уже избрали меру пресечения для семерых несовершеннолетних, причастных к нападению на лагерь. Все они проведут под стражей 60 суток без права внесения залога. Под арестом почти два месяца проведет 20-летний подозреваемый в организации нападения на лагерь, которому перед тем сообщили о подозрении.
Ранее сообщалось, что в конце апреля на лагерь ромов напали националисты в Киеве. Участники националистической организации С14 в Киеве на Лысой горе прогнали ромов из лагеря, в котором они проживали и сожгли их палатки и вещи.
Вы сейчас просматриваете новость "ДТП возле ромского лагеря в Мукачево: патрульным не дали составить протокол". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"