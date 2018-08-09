ДТП возле ромского лагеря в Мукачево: патрульным не дали составить протокол

Сегодня, 15:18

На месте собралось около 70 ромов

Типичный ромский лагерь. Фото: Т.Самотый
Типичный ромский лагерь. Фото: Т.Самотый

В Мукачево вчера, 8 августа, в полицию поступило сообщение о ДТП на улице Ивана Франко, что возле ромского табора.

"Согласно сообщению на месте, водитель автомобиля "ВАЗ" сбил велосипедиста ромской национальности. На место выехали патрульные. Выяснилось, что велосипедист предварительно не пострадал", – сообщает Мukachevo.net.

Впоследствии на месте собралось большое количество ромов, около 70, которые из-за шума не дали возможность патрульным составить протокол. Правоохранители сообщили, что админпротокол будет составлен сегодня.

Напомним,  недавно  в в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской  национальности. Полицейские задержали семерых ребят в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к совершению преступления, а также 20-летнего организатора нападения.

В суде уже избрали меру пресечения для семерых несовершеннолетних, причастных к нападению на лагерь. Все они проведут под стражей 60 суток без права внесения залога. Под арестом почти два месяца проведет 20-летний подозреваемый в организации нападения на лагерь, которому перед тем сообщили о подозрении.

Ранее сообщалось, что в  конце апреля на лагерь ромов напали националисты в Киеве. Участники националистической организации С14 в Киеве на Лысой горе прогнали ромов из лагеря, в котором они проживали и сожгли их палатки и вещи.
ДТП, лагерь, Мукачево, ромы

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"Сегодня"

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