Дуда попросил Порошенко вмешаться в дело "Мемориала орлят"

Президент Польши считает, что вопросы с фигурами львов напрямую связаны с политическими проблемами в Украине

Президент Польши Анджей Дуда попросил президента Украины Петра Порошенко вмешаться в дело "Мемориала орлят" во Львове. Он считает, что это связано также с внутренними политическими проблемами в Украине.

"Я попросил президента Украины Петра Порошенко вмешаться в дело "Мемориала орлят" и в другие вопросы", – заявил президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщает polradio.pl.

Он добавил, что это трудные вопросы, дополнительно связанные с политическими проблемами в Украине.

Комментируя проблему, Дуда, отметил, что это очень тяжелая тема, связанная с "бывшими польско-украинском боями (речь идет о польско-украинской войне 1918-1919 годов) и "Кладбищем орлят" во Львове".

"Насколько мне известно, у властей Львова – другие политические взгляды, чем у президента, поэтому есть проблемы в понимании. Есть много трудных вопросов, которые нас беспокоят, но которые мы будем реализовывать. Это нелегкое дело. Мы постоянно делаем усилия, но, как вы видите, не все удается", – сказал президент Польши.

Как сообщалось ранее, во Львове бросили взрывчатку к польскому Мемориалу орлят. Взрыв прогремел в 15 метрах от хозяйственных помещений.

После этого сотрудники СБУ задержали двух исполнителей подрыва польского "Мемориала орлят", что на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус.