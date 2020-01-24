"Думал, в дом автобус въехал": как люди пережили землетрясение на Закарпатье

/ Фото: AFP

В поселке Виноградов в Закарпатской области произошло небольшое землетрясение. Местные жители на себе почувствовали подземные толчки.

Как сообщает Varta1, по словам местных жителей, землетрясение было достаточно сильными и похожими на взрыв. В соцсетях люди пишут: "В Подвиноградове тоже затрясло. Такое ощущение, что бомбу во двор кто-то кинул"; "Окна нормально затрясло"; "Ул. Садовая Подвиноградово. Трухонуло конкретно"; "Тоже слышал. Думал, в дом автобус въехал".

А заместитель начальника Главного центра специального контроля Игорь Корниенко рассказал, что последствий землетрясения в селе Фанчиково Виноградовского района не зафиксировали.

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Напомним, около 23:03 23 января в Закарпатской области произошло землетрясение – подземные толчки магнитудой 2,9 зафиксировали в Виноградовском районе. Землетрясение произошло на глубине шести километров.

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Ранее мы сообщали, что не так давно подо Львовом в районе села Станиславчик Бродовского района, между городами Радехов и Броды, произошло землетрясение.

А в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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