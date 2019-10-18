Два человека отравились угарным газом во Львове

На данный момент пострадавшие в больнице

/ Фото: Pixabay

Два человека отравились, вероятно, угарным газом во Львове. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

На данный момент пострадавшие в больнице.

"18 октября около 2:50 во Львове, по улице Князя Осмомысла, 9, отравились, вероятно, угарным газом 2 человека, которые были госпитализированы в Львовскую ОКБ", – сообщили в департаменте.

Работниками ПАО "Львовгаз" временно перекрыта подача газа в квартиры.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее во Львове зарегистрирован случай заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

В Украине за последние девять лет зарегистрировано 23 случая заболевания в Киевской, Сумской и Закарпатской областях, а также Киеве.

Напомним, недавно в одной из самых туристических стран мира объявили эпидемию.

Ранее в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите.

Также сообщалось, что в Конго была зафиксирована мощная вспышка смертельной лихорадки Эбола – вторая по силе в истории: заболели уже более двух тысяч человек, при этом две трети случаев – со смертельным исходом.

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