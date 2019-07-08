Два человека травмированы из-за падения части кровли на Закарпатье

Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды

Фото ГСЧС.

Два человека получили травмы накануне в результате падения части кровли из-за непогоды на Закарпатье. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В селе Сюрте Ужгородского района в результате падения фрагментов кровли травмированы 2 человека, которые от госпитализации отказались", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в двух населенных пунктах на территории Ужгородского и Иршавского районов 7 июля были повреждены крыши 95 жилых домов, 2 детских садов, сельского совета и школы, повалены деревья.

Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.

Напомним, что в понедельник, 8 июля, в большинстве областей пройдут дожди с грозами, а температура воздуха будет комфортной, а временами и прохладной.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в некоторых областях были сложные погодные условия. Так, непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек. Тела жертв урагана обнаружили на разных улицах города.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

Смотрите также в видеосюжете о рекордной июньской жаре в мире:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Два человека травмированы из-за падения части кровли на Закарпатье". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"