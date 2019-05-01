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Два ДТП под Ровно парализовали трассу Киев – Чоп: появились фото и видео

1 мая, 16:05

Пробка на международной трассе растянулась на многие километры

ДТП на трассе Киев - Чоп
ДТП на трассе Киев - Чоп. Фото: Сегодня

На международной трассе Киев – Чоп, недалеко от Ровно, 1 мая произошли серьезные ДТП, которые на некоторое время парализовали движение по магистрали. 

Как сообщил корреспондент "Сегодня" с места происшествия, авария случилась недалеко от села Грушвица Вторая в Ровенском районе: фура, груженая яблоками, не удержалась на мокрой дороге – ее тяжелую машину занесло на встречную полосу. 

В машине была разбита водительская кабина и разворотило весь борт. Яблоки рассыпались по трассе на десятки метров. 

Возник серьезный затор, который растянулся на расстояние около десяти километров, и в нем произошла еще одна авария – микроавтобус врезался в грузовик. Тяжелая  машина не пострадала, а вот пассажирский автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Напомним, ранее мы писали, что в Одесской области столкнулись микроавтобусы. В ДТП погиб водитель одного из автомобилей, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, грузовик, фура, киев-чоп, микроавтобус

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Источник:

Сегодня

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