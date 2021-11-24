Два года без газа: в Черновцах люди вышли на митинг (фото)

В среду, 24 ноября, под Черновицкой ОГА собрались на митинг жители шести сел, которые уже два года живут без газа. Трубопровод разрушила вода во время наводнения в 2019 году.
Об этом сообщают "Сегодня".
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Как нам стало известно, с 2019 года ни чиновники, ни газораспределительные фирмы не восстановили газопровод жителям шести сел в Черновицкой области.
Людям ежегодно обещают ремонтные работы, в октябре этого года правительство даже выделило 9 миллионов гривен на ремонт, но работы на газопроводе до сих пор не начали.
В результате у жителей сел, живущих без голубого топлива, лопнуло терпение. Они перекрывают дороги, митингуют под ОГА и при этом обещают не останавливаться, пока в их домах не появится газ.
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