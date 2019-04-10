Два года поисков: на Прикарпатье испанец нашел пропавшую собаку

Ухаживала за потерявшимся песиком жительница Ивано-Франковска

Фото: Нацполиция

Два года поисков: на Прикарпатье испанец нашел пропавшую собаку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c66/4db/5cac664db4e22.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c66/4db/5cac664db4e22.png 2019-04-10T06:32:00+03:00 Запад Ухаживала за потерявшимся песиком жительница Ивано-Франковска

В Ивано-Франковске гражданин Испании нашел своего четвероногого друга после двух лет поисков. Господин Буэно потерял свою собаку Чичи еще в 2017 году. Мужчина очень скучал без нее, но не терял надежду отіскать.

"Этот день для господина Буэно стал настоящим чудом – он увидел женщину, которая вела рядом собаку, похожего на его Чичи. Мужчина догнал гражданку с собакой и рассказал женщине о долгих поисках друга. Но гражданка не торопилась отдавать собаку и вызвала патрульных, чтобы выяснить правду", – сообщают в полиции.

Женщина рассказала, что нашла собаку и решила оставить ее себе. Она ухаживала за песиком, заботилась не хотела расставаться. Но господин Буэно предъявил инспекторам документы, подтверждающие, что именно он является владельцем Чичи. Женщине пришлось распрощаться с четвероногим, но господин Буэно отблагодарил ее за заботу и понимание.

Не так давно в городе Надворная Ивано-Франковской области собака, убегая от обидчиков, упала под эстакаду теплотрассы и прожила там почти двенадцать месяцев, пока ее не освободили волонтеры.

Ранее в Запорожской области искали служебную собаку по кличке Ункас, которая принадлежала погибшему в аварии полицейскому и в момент ДТП находилась с ним в служебном авто. Как стало известно, овчарка вернулась на место смертельного ДТП через четыре дня после смерти хозяина.

А не так давно в Смеле Черкасской области неизвестные прострелили лапы бездомной собаке, которая кормит девять щенков. Метиса алабая спасали всем районом.

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