Два года поисков: на Прикарпатье испанец нашел пропавшую собаку
Ухаживала за потерявшимся песиком жительница Ивано-Франковска
В Ивано-Франковске гражданин Испании нашел своего четвероногого друга после двух лет поисков. Господин Буэно потерял свою собаку Чичи еще в 2017 году. Мужчина очень скучал без нее, но не терял надежду отіскать.
"Этот день для господина Буэно стал настоящим чудом – он увидел женщину, которая вела рядом собаку, похожего на его Чичи. Мужчина догнал гражданку с собакой и рассказал женщине о долгих поисках друга. Но гражданка не торопилась отдавать собаку и вызвала патрульных, чтобы выяснить правду", – сообщают в полиции.
Женщина рассказала, что нашла собаку и решила оставить ее себе. Она ухаживала за песиком, заботилась не хотела расставаться. Но господин Буэно предъявил инспекторам документы, подтверждающие, что именно он является владельцем Чичи. Женщине пришлось распрощаться с четвероногим, но господин Буэно отблагодарил ее за заботу и понимание.
Не так давно в городе Надворная Ивано-Франковской области собака, убегая от обидчиков, упала под эстакаду теплотрассы и прожила там почти двенадцать месяцев, пока ее не освободили волонтеры.
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